МВД выявило новую схему обмана с фейковыми картами укрытий и атак БПЛА

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России зафиксировало новую схему кибермошенничества с использованием поддельных интернет-ресурсов.





По сообщению ведомства, злоумышленники создают фальшивые сайты, которые имитируют систему оповещения населения под названием «Радар РФ» и якобы демонстрируют информацию об атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расположении ближайших укрытий. Главная цель преступников на данном этапе — вынудить пользователя ввести шестизначный код под предлогом активации уведомлений.





После ввода кода гражданину поступает ложное сообщение о взломе его личного кабинета на государственном сервисе с требованием срочно перезвонить на «выделенную линию поддержки».





Во время телефонного разговора операторы мошеннического колл-центра используют стандартные сценарии психологического давления: заявляют о финансировании запрещенных организаций, требуют перевести сбережения на «безопасные» счета или совершить иные «проверочные» действия. В полиции подчеркивают, что вся схема выстроена так, чтобы человек самостоятельно вышел на связь со злоумышленниками и поверил, что ведет диалог с представителями государственных органов.