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В Госдуме назвали женоненавистником психолога, который заявил, что женщины сами виноваты в изнасилованиях
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Профессиональный специалист не будет так говорить про жертв преступлений, убеждены в парламенте Фото: Нейросеть
Новости

В Госдуме назвали женоненавистником психолога, который заявил, что женщины сами виноваты в изнасилованиях

Профессиональный специалист не будет так говорить про жертв преступлений, убеждены в парламенте

Георгий Александров
Фото: Нейросеть

В Госдуме обвинили в женоненавистничестве и непрофессионализме психолога Чермена Дзотти (Дзотова). Специалист в интервью заявил, что ни одну женщину в мире не изнасиловали без ее согласия.


Дзотти, который сам называет себя «самым известным бизнес-психологом России», в интервью сказал, что ответственность за насилие лежит на самих жертвах: «Ни одна женщина в этом мире не была изнасилована без своего согласия. На подсознательном уровне каждая женщина этого хотела. Каждая женщина, на которую подняли руку, хотела быть избитой».


Глава комитета Госдумы по защите семьи и материнства Нина Останина в беседе с Daily Storm осудила высказывания блогера-психолога.


«Я могу сделать только два вывода. Первое — это говорит нездоровый человек. И второе: я сомневаюсь в том, что этот человек является профессионалом в области психологии, потому что заявлять такое адекватный человек не будет», — убеждена парламентарий.


«Тем более профессиональный психолог [не будет] говорить такое о женщинах, потому что психология — это вещь особенная, индивидуальная. И делать такие выводы, распространять их на все женское сообщество — это быть таким женоненавистником, что говорит уже, наверное, о психологическом и психическом нездоровье этого человека», — добавила Останина.


Депутат Госдумы Ксения Горячева попросила генерального прокурора проверить деятельность Дзотти и дать правовую оценку его словам.


Психолога осудили пользователи в комментариях под видео с его интервью в соцсетях. Под роликом с Дзотти блогер Виктория Боня оставила комментарий: «К маме пусть подойдет с этим вопросом». Блогер Александр Ковен назвал слова коуча недопустимыми и выразил надежду, что кто-то обратится с жалобой на него.


Чермену Дзотову 37 лет, он женат, родился в Северной Осетии. Сам психолог называет себя «проводником из духовного мира в материальный».

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#изнасилование #жертвы #женщины #психологи #госдума