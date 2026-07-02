Оперативники задержали члена «Яблока» за донаты ФБК

В Москве 2 июля правоохранители задержали члена московского отделения партии «Яблоко» Елену Перепелицу. Причиной стали пожертвования в Фонд борьбы с коррупцией*, которые активистка якобы совершала в прошлом.





Сейчас женщина находится в СК по СВАО Москвы. По данным пресс-службы «Яблока», к ней в ближайшее время приедет адвокат.





Перепелице 60 лет, она состоит в партии с 2017 года. За это время была членом местных избиркомов разного уровня.





* ФБК, Фонд борьбы с коррупцией — организация признана в России экстремистской и нежелательной, а также иностранным агентом, запрещена и ликвидирована