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Оперативники задержали члена «Яблока» за донаты ФБК
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Оперативники задержали члена «Яблока» за донаты ФБК

Московскую активистку Елену Перепелицу подозревают в финансировании запрещенной организации

Алексей Красовский

В Москве 2 июля правоохранители задержали члена московского отделения партии «Яблоко» Елену Перепелицу. Причиной стали пожертвования в Фонд борьбы с коррупцией*, которые активистка якобы совершала в прошлом.


Сейчас женщина находится в СК по СВАО Москвы. По данным пресс-службы «Яблока», к ней в ближайшее время приедет адвокат.


Перепелице 60 лет, она состоит в партии с 2017 года. За это время была членом местных избиркомов разного уровня.


* ФБК, Фонд борьбы с коррупцией — организация признана в России экстремистской и нежелательной, а также иностранным агентом, запрещена и ликвидирована

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