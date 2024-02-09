Городские службы ликвидируют последствия пожара на севере Москвы

В Москве городские службы проводят работы по ликвидации последствий пожара в доме на улице Черняховского. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.





Задействовано необходимое количество сил и техники, восстановительные работы будут проводиться в круглосуточном режиме, сказано в сообщении. Специалисты обследуют помещения. На месте происшествия создан оперативный штаб. Жильцов, которые пожелали временно покинуть свои квартиры, размещают в гостиницах.





Пожар на крыше шестиэтажного дома на улице Черняховского начался ночью. Площадь возгорания составила 4000 квадратных метров. Кровля здания полностью обрушилась.





Из дома эвакуировали около 400 человек. Никто не пострадал. К тушению пожара привлекали два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра, они сбросили на кровлю более 50 тонн воды. К 03:20 мск открытое горение было ликвидировано. Позже пожар полностью потушили.





Приоритетная версия возгорания — нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания, сообщили в управлении СКР по Москве. Ведомство проводит процессуальную проверку.