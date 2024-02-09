Bild рассказал о нацистском прошлом дедушки главы МИД Германии

Вальдемар Бербок, дедушка министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, возможно, был ярым сторонником нацизма, высказывает предположение таблоид Bild со ссылкой на досье вермахта.





Родственник Анналены Бербок во время Второй мировой войны служил инженером в подразделении по ремонту зенитных орудий. В досье есть оценка: полковник был не просто офицером, а ярым сторонником нацизма. В документах говорится, что он читал книгу Адольфа Гитлера «Майн Кампф» и был «безоговорочным национал-социалистом», пишет газета. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом «За военные заслуги» с мечами. Bild отмечает при этом, что почти в каждом досье служивших в вермахте есть приписка о безоговорочной вере в нацизм.





Глава МИД Германии часто рассказывает о своем деде (умер в 2016 году) на мемориальных мероприятиях. Она упоминала, что Вальдемар Бербок прошел войну в рядах вермахта, но о его убеждениях ничего не говорила. Во внешнеполитическом ведомстве ответили Bild, что Бербок не знала о досье.