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Госдеп после атаки на Крымский мост заявил о праве Киева решать, как вести боевые действия
В ведомстве уточнили, что следят за ситуацией undefined
Новости

Госдеп после атаки на Крымский мост заявил о праве Киева решать, как вести боевые действия

В ведомстве уточнили, что следят за ситуацией

США мониторят ситуацию с терактом на Крымском мосту, но украинская сторона вправе самостоятельно решать, как вести боевые действия. Об этом на брифинге для журналистов сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.


Об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов около 04:20 мск. В Минтрансе заявили, что на пролетах со стороны Крыма повреждено дорожное полотно. Сами конструкции пролетов находятся на опорах, которые не получили повреждений, добавили в ведомстве.


В результате ЧП погибли мужчина и женщина из Белгородской области, сказал глава региона Вячеслав Гладков. Дочь семейной пары ранена, у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.


В Национальном антитеррористическом комитете возложили ответственность за произошедшее на украинских боевиков, совершивших атаку с помощью двух надводных беспилотников. Следственный комитет в связи с произошедшим уже возбудил уголовное дело по статье «Теракт».


Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ обязательно ответит на организованный теракт. Глава государства подчеркнул, что уже поручил Минобороны России подготовить для него соответствующие предложения.

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#крымский мост #сша #рф #госдепартамент #украина
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