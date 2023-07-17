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Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения
Его численность может составить до 150 тысяч человек undefined
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Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения

Его численность может составить до 150 тысяч человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, указав, что оно будет обеспечивать действие военного положения в административно-территориальных единицах страны и помогать органам внутренних дел.


Закон определяет понятие «народного ополчения», вопросы финансового и материального обеспечения его отрядов, порядок зачисления граждан в ополчение, а также порядок руководства отрядами народного ополчения.


Кроме того, документ устанавливает права и обязанности добровольцев. Для всех членов народного ополчения предусматриваются соцгарантии.


Формировать отряды предстоит местным властям, а общее руководство ими будет осуществлять местный совет обороны. Непосредственное руководство людьми лежит на территориальных органах внутренних дел.


В мае прошлого года министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в республике может появиться народное ополчение, уточнив, что пока этот вопрос урегулируют на законодательном уровне. В начале марта 2023 года проект закона о ополчении одобрил Совет безопасности Белоруссии.


По словам Хренина, общая численность народного ополчения на территории республики может составить 100-150 тысяч человек и больше.

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#белоруссия #лукашенко #в мире
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