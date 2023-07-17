Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, указав, что оно будет обеспечивать действие военного положения в административно-территориальных единицах страны и помогать органам внутренних дел.





Закон определяет понятие «народного ополчения», вопросы финансового и материального обеспечения его отрядов, порядок зачисления граждан в ополчение, а также порядок руководства отрядами народного ополчения.





Кроме того, документ устанавливает права и обязанности добровольцев. Для всех членов народного ополчения предусматриваются соцгарантии.





Формировать отряды предстоит местным властям, а общее руководство ими будет осуществлять местный совет обороны. Непосредственное руководство людьми лежит на территориальных органах внутренних дел.





В мае прошлого года министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в республике может появиться народное ополчение, уточнив, что пока этот вопрос урегулируют на законодательном уровне. В начале марта 2023 года проект закона о ополчении одобрил Совет безопасности Белоруссии.





По словам Хренина, общая численность народного ополчения на территории республики может составить 100-150 тысяч человек и больше.