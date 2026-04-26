Губернатор Севастополя призвал людей записываться в отряды обороны после массированного налета дронов
Губернатор Севастополя призвал людей записываться в отряды обороны после массированного налета дронов

Развожаев поблагодарил добровольцев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города записываться в мобильные огневые группы, которые помогают оборонять город от воздушных атак Украины наравне с силами ПВО и Черноморским флотом. Об этом он сообщил в соцсетях.


В ночь на воскресенье ВСУ направили на город около 100 беспилотников. Отбить атаку и избежать серьезных последствий удалось в том числе благодаря мобильным группам. Развожаев поблагодарил бойцов отряда «Севастополь» и призвал всех, у кого есть силы, желание и умение, записываться в подразделение.


Ранее сообщалось, что в ту ночь над городом и Черным морем уничтожили 71 украинский дрон. Один человек погиб, четверо взрослых пострадали. Повреждены более 50 домов, академия хореографии, больница, магазины, СТО и контактная линия на железной дороге.

