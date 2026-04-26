Победа россиянина в Турции закончилась массовой дракой: недовольные зрители выбежали на ринг

Массовая драка с участием зрителей произошла после завершения поединка российского боксера Сергея Горохова в турецком Трабзоне. Об этом сообщает портал Karar.





Горохов проводил бой за титул чемпиона мира по версии Универсальной боксерской организации (UBO) против турка Эмирхана Калкана. После окончания поединка россиянин начал эмоционально праздновать свою победу, однако это не понравилось местным зрителям. Часть из них выбежала на ринг, что спровоцировало массовую драку.





Турнир был прерван, а победителя официально не объявили. Драка продолжалась некоторое время, несмотря на усилия организаторов остановить ее.





В команде спортсмена ТАСС сообщили, что несколько россиян получили ушибы и различные травмы, они побывали в больнице, но госпитализация не потребовалась. Сам Горохов уже покинул Турцию и находится на пути в Россию. Расследование инцидента начато.





На счету 36-летнего боксера 16 побед (11 нокаутом), 11 поражений, 2 ничьи.