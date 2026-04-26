Число пострадавших при утечке серной кислоты в Вологодской области выросло до десяти

Люди получили ожоги

Количество пострадавших в результате утечки серной кислоты на азотном комплексе в Вологодской области увеличилось до десяти человек. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов. 


По его словам, у всех пострадавших ожоги. Ранее губернатор сообщал о пятерых раненых, один из которых находился в тяжелом состоянии. 


Напомним, трубопровод на территории комплекса «Аммиак-3» АО «Апатит» был поврежден ранним утром 26 апреля в результате атаки беспилотника. Замеры воздуха показали, что предельно допустимая концентрация серной кислоты не превышена. Утечку устранили спустя примерно два часа после первых сообщений об инциденте.

