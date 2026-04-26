Новости
Новости 18+
St
Умерла заслуженная артистка России Елена Михеева
18+
Новости

Заслуженная артистка России Елена Михеева скончалась на 75-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Московского Губернского театра, назвав произошедшее большой потерей.


Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщили РИА Новости в окружении артистки. Собеседник агентства отметил, что она долго и мучительно боролась с болезнью.


Михеева окончила Щукинское училище в 1972 году. С тех пор служила в Московском областном драмтеатре имени Островского, затем — в Московском областном Камерном театре, где еще и преподавала актерское мастерство. С 2013 по 2026 год играла в Московском Губернском театре. На ее счету 11 ролей в кино, включая фильмы «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Следствие ведут знатоки» и киножурнал «Ералаш».

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#смерть #онкология #актриса
Загрузка...
Загрузка...