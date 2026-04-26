Болельщикам в России запретили приносить на стадионы плакаты, противоречащие традиционным ценностям

Правительство России утвердило новые правила поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. Документ опубликован на портале правовой информации.





Теперь средства поддержки — плакаты, баннеры, флаги — не должны содержать изображений и надписей, которые противоречат традиционным ценностям. Их перечень определен указом президента от 9 ноября 2022 года.





Кроме того, под запрет попали политические и рекламные лозунги, экстремистские и провокационные послания, нацистская, экстремистская и террористическая символика, оскорбления, нецензурная лексика и непристойности, изображения, способные оскорбить честь или деловую репутацию, пропаганда насилия и агрессии.





Если надпись сделана не на русском, потребуется ее заверенный перевод или согласование с организаторами.





Пополнился и список запрещенных предметов. Зрителям нельзя проносить на трибуны беспилотники, а также средства индивидуальной мобильности — электросамокаты, гироскутеры и т.п. Исключение сделано для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями.