Новости
Новости 18+
St
Болельщикам в России запретили приносить на стадионы плакаты, противоречащие традиционным ценностям
18+
Новые правила утвердило правительство
Правительство России утвердило новые правила поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. Документ опубликован на портале правовой информации.


Теперь средства поддержки — плакаты, баннеры, флаги — не должны содержать изображений и надписей, которые противоречат традиционным ценностям. Их перечень определен указом президента от 9 ноября 2022 года.


Кроме того, под запрет попали политические и рекламные лозунги, экстремистские и провокационные послания, нацистская, экстремистская и террористическая символика, оскорбления, нецензурная лексика и непристойности, изображения, способные оскорбить честь или деловую репутацию, пропаганда насилия и агрессии.


Если надпись сделана не на русском, потребуется ее заверенный перевод или согласование с организаторами.


Пополнился и список запрещенных предметов. Зрителям нельзя проносить на трибуны беспилотники, а также средства индивидуальной мобильности — электросамокаты, гироскутеры и т.п. Исключение сделано для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#баннер #болельщики #традиционные ценности
Загрузка...
Загрузка...