В Москве ожидается резкое ухудшение погоды во второй половине дня в воскресенье

Погода в Москве резко испортится в субботу, 26 апреля, после трех часов дня. Об этом сообщается на сайте mos.ru.





Ухудшение затянется до вечера вторника, 28 апреля, сообщают метеослужбы. Осадки будут идти почти без перерыва — дождь, снег, мокрый снег, местами очень интенсивно. Ветер усилится до 20 метров в секунду. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.





Пешеходам рекомендовали держаться подальше от неустойчивых конструкций и рекламных щитов. Водителей призвали сбросить скорость, увеличить дистанцию и не оставлять машины под деревьями или линиями электропередачи.