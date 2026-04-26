В Мали убит министр обороны: россиян призвали отказаться от поездок в эту страну
Министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара убит, сообщает журнал Jeune Afrique. По информации издания, он погиб 25 апреля при подрыве начиненного взрывчаткой грузовика у своей резиденции на армейской базе Кати в пригороде столицы Бамако. Официального подтверждения гибели Камары пока нет — ранее власти заявляли, что министр выжил при атаке боевиков.


Комендантский час в Бамако


В столице Мали и ее окрестностях введен комендантский час после атак отрядов боевиков на ряд стратегических объектов, включая международный аэропорт. Об этом объявил губернатор округа Бамако.


Ограничения действуют с 21:00 до 06:00 (00:00 — 09:00 мск) и продлятся три дня. Мера необходима для обеспечения порядка, пояснил губернатор.


25 апреля боевики атаковали крупнейшую армейскую базу страны Кати, расположенную в пригороде Бамако, а также обстреляли международный аэропорт столицы. Атакам подверглись еще около десятка городов в разных частях страны.


Ответ властей и потери боевиков


Генеральный штаб ВС Мали сообщил, что в ходе отражения атак и дальнейших наступательных действий правительственных сил уничтожены «многие сотни боевиков». Ранения получили 16 военнослужащих и гражданских лиц. Генштаб отметил, что продолжаются масштабные операции по зачистке Бамако и базы Кати, аналогичные действия — в других частях страны.


Позиция России


МИД РФ рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Мали на фоне террористических актов. Тем, кто уже находится на территории страны, посоветовали принять меры для личной безопасности.


Российская сторона выразила глубокую обеспокоенность событиями в стране, отметив, что действия террористов создают угрозу стабильности дружественного государства и могут иметь негативные последствия для всего региона.


Россияне не пострадали


По данным посольства России в Бамако, никто из соотечественников в результате атак не пострадал. Диппредставительство находится в постоянном контакте с компетентными ведомствами Мали.

#убийство #мали #министр обороны
