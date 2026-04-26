Беспилотник ВСУ атаковал компанию молодых людей в ЛНР, трое погибли

Трое молодых людей погибли в результате удара украинского беспилотника в Кременском муниципальном округе ЛНР. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Леонид Пасечник.





По его словам, украинский беспилотник нанес удар по группе молодых людей, находившихся на улице возле дома. В результате погибли трое — двое 18-летних парней и 28-летняя девушка.





Атака произошла вечером в субботу в селе Булгаковка. По словам Пасечника, дрон бил прицельно. Кроме того, ранения получили 15-летние мальчик и девочка, а также 21-летний парень. О состоянии пострадавших не сообщается.