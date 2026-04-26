Онищенко назвал главные смертоносные болезни в ближайшие пять лет

Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания будут самыми смертоносными в России в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.





Среди инфекций впереди останется грипп, который меняет штаммы, но не покидает первое место. Онищенко пояснил, что гриппозная инфекция опасна еще и осложнениями, которые провоцируют развитие кардиологических болезней.





Перечень смертоносных недугов, по его словам, не меняется уже 20 лет. Даже в период пандемии COVID-19 грипп наносил не меньше вреда, а введенные ограничительные меры скорее сдерживали его распространение.





Что касается новых инфекций, эпидемиолог упомянул оспу обезьян, которая уже вошла в человеческую популяцию, но подчеркнул: на первом месте остается холера — седьмая пандемия, начавшаяся еще в 1960 году, не закончена. Однако для России, по его словам, эта угроза малоактуальна, передает ТАСС.