Более двухсот дронов атаковали российские регионы, один человек погиб

Также есть пострадавшие

Российские средства ПВО минувшей ночью сбили 203 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Дроны перехвачены над 18 регионами, включая Московский, Крым и акваторию Черного моря.


В Севастополе уничтожена 71 воздушная цель, уточнил губернатор Михаил Развожаев. В Вологодской области — около 14 БПЛА в районе Череповецкой промзоны, сообщил глава региона Георгий Филимонов.


Севастополь: жертвы и разрушения


Атака ВСУ унесла жизнь одного человека — мужчина погиб в машине. Четверо ранены: пожилая пара в Балаклавском районе, молодой человек на улице Генерала Хрюкина и пациент кардиологического отделения, куда попали обломки.


Повреждения получили 17 частных и 34 многоквартирных дома (выбиты окна, разрушены балконы), академия хореографии (дети и сотрудники успели укрыться), ж/д контактная сеть (пути не задеты), станция шиномонтажа в СНТ «Фронтовик» (сгорела), линии электропередачи в нескольких районах и пять машин. Также зафиксированы возгорания травы и лесной подстилки в районе Кара-Кобы.


Вологодская область: утечка серной кислоты


В Череповце на заводе «Апатит» поврежден трубопровод с серной кислотой. Утечку ликвидировали, пожара и выброса ядовитых веществ не произошло.


Пострадали пять человек, один в тяжелом состоянии. Все доставлены в областную больницу.

Загрузка...
Загрузка...