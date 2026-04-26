Более двухсот дронов атаковали российские регионы, один человек погиб

Российские средства ПВО минувшей ночью сбили 203 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Дроны перехвачены над 18 регионами, включая Московский, Крым и акваторию Черного моря.





В Севастополе уничтожена 71 воздушная цель, уточнил губернатор Михаил Развожаев. В Вологодской области — около 14 БПЛА в районе Череповецкой промзоны, сообщил глава региона Георгий Филимонов.





Севастополь: жертвы и разрушения





Атака ВСУ унесла жизнь одного человека — мужчина погиб в машине. Четверо ранены: пожилая пара в Балаклавском районе, молодой человек на улице Генерала Хрюкина и пациент кардиологического отделения, куда попали обломки.





Повреждения получили 17 частных и 34 многоквартирных дома (выбиты окна, разрушены балконы), академия хореографии (дети и сотрудники успели укрыться), ж/д контактная сеть (пути не задеты), станция шиномонтажа в СНТ «Фронтовик» (сгорела), линии электропередачи в нескольких районах и пять машин. Также зафиксированы возгорания травы и лесной подстилки в районе Кара-Кобы.





Вологодская область: утечка серной кислоты





В Череповце на заводе «Апатит» поврежден трубопровод с серной кислотой. Утечку ликвидировали, пожара и выброса ядовитых веществ не произошло.





Пострадали пять человек, один в тяжелом состоянии. Все доставлены в областную больницу.