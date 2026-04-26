Стрельба на приеме у Трампа: президент эвакуирован, стрелявший задержан

Президент США Дональд Трамп был эвакуирован с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, проходящего в одном из отелей американской столицы, из-за стрельбы на мероприятии. В зале произошли громкие звуки, после чего началась неразбериха. Сотрудники Секретной службы увели президента, первую леди Меланию Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.





Что известно о стрелке





Стрельба была открыта в гостинице Washington Hilton во время приема. Стрелком оказался 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен. Изначально сообщалось, что его ликвидировали, однако позже выяснилось, что он находится под стражей. У него при себе было несколько единиц оружия.





Задержание и реакция Трампа





Глава государства сообщил, что стрелок задержан, и заявил: «Я порекомендовал позволить «шоу продолжаться», но буду полностью следовать указаниям правоохранителей. Вне зависимости от того, каким будет решение, вечер пройдет совсем не так, как планировалось, и нам попросту придется сделать это еще раз». Американский лидер также отметил работу Секретной службы и правоохранительных органов.





Пострадавшие





Один из сотрудников Секретной службы получил огнестрельное ранение, однако бронежилет спас его от серьезных травм. Президент Трамп подтвердил, что говорил с этим сотрудником и тот чувствует себя отлично. Ни Трамп, ни Вэнс не пострадали.





Признание и мотивы





Задержанный признался, что хотел застрелить чиновников администрации Трампа. Сам президент допустил, что мог быть целью стрелявшего.





Инцидент произошел в отеле Hilton, у входа в который в 1981 году было совершено покушение на президента США Рональда Рейгана. Тогда Джон Хинкли-младший открыл огонь из револьвера и ранил Рейгана, его пресс-секретаря Джеймса Брейди, агента Секретной службы Тимоти Маккарти и полицейского.