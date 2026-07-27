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Хабаровчанин за деньги передавал секреты разведке Новой Зеландии
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Хабаровчанин за деньги передавал секреты разведке Новой Зеландии

Его поймали сотрудники ФСБ

Daily Storm

ФСБ поймала жителя Хабаровска, который за деньги работал на иностранную разведку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.


Мужчина 1971 года рождения сам вышел на связь со спецслужбами Новой Зеландии — страны, которая входит в шпионский альянс «Пять глаз» вместе с США, Британией, Канадой и Австралией. Он передавал им секретные сведения, которые могли навредить безопасности России. Делал он это через иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, а за свою работу получал деньги. 


Против него возбудили уголовное дело о госизмене — по этой статье могут дать вплоть до пожизненного срока. Сейчас мужчина находится под стражей.

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#госизмена #хабаровск #фсб