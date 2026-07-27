Новости
 18+
St
Супруги погибли при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону
18+
Еще двое находятся в тяжелом состоянии Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
Новости

Супруги погибли при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону

Еще двое находятся в тяжелом состоянии

Daily Storm
Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

В результате ночной воздушной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону погибла супружеская пара. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. 


По его словам, ранения различной степени тяжести получили пять человек, из них двое, включая подростка, находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Глава региона выразил соболезнования родным погибших и пообещал поддержку семьям и раненым.


Слюсарь также уточнил, что разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. В результате падения беспилотников возникли пожары на территории частного предприятия, складских сооружений и нескольких домовладений. Почти все возгорания оперативно потушили, в настоящее время спасатели продолжают ликвидировать огонь на площади 400 квадратных метров.


Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин добавил, что в Пролетарском районе поврежден многоквартирный дом. Для его жителей разворачивается пункт временного размещения с местами для сна, горячими напитками и питанием.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#атака бпла #погибшие #ростов-на-дону