Журналистка Баязитова вышла из колонии

Журналистка Александра Баязитова, известная по блогу «Адские бабки», освободилась из исправительной колонии №1 во Владимирской области. Об этом сообщил журналист и общественный деятель Владимир Зыков.





Он поделился кадрами с журналисткой, на которых она передает всем привет со свободы.





«Ребята, я скоро с вами!» — сказала Баязитова.





Женщина была осуждена в 2023 году на пять лет колонии по обвинению в вымогательстве. Следствие установило, что она совместно с Ольгой Архаровой требовала 1,2 миллиона рублей от топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова за отказ от публикации негативных материалов. Свою вину Баязитова не признала.





Срок ее пребывания в колонии был определен Владимирским судом, который отменил предыдущее решение о замене неотбытой части наказания на принудительные работы. Первоначальный приговор — 10 месяцев и 18 дней — был вынесен Судогодским районным судом. В 2024 году Баязитовой было отказано в условно-досрочном освобождении, а в октябре она обращалась с прошением о помиловании, ссылаясь на наличие сахарного диабета, гипертонии, глаукомы и необходимость ухода за престарелой матерью.





В учреждении она работала швеей, и, по данным судебных инстанций, за период отбывания наказания зарекомендовала себя добросовестно, нарушений режима не допускала.