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Пять детей погибли при ударе ВСУ по турбазе в Кирилловке
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Пять детей погибли при ударе ВСУ по турбазе в Кирилловке

Всего жертвами стали 12 человек

Анна Иванова

Пять детей погибли в результате удара по турбазе в поселке Кирилловка 25 июля. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.


По последним данным, общее число погибших достигло 12 человек, включая детей, пострадали 19 человек. Из-под завалов спасли двух человек, один из них — ребенок. В связи с трагедией 26 июля на территории Запорожской области был объявлен днем траура.


По его данным, с 2022 года регион потерял 17 детей. Глава региона охарактеризовал атаку как циничную и не имеющую оправданий.

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#дети #погибшие #запорожская область