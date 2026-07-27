Пять детей погибли при ударе ВСУ по турбазе в Кирилловке

Пять детей погибли в результате удара по турбазе в поселке Кирилловка 25 июля. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.





По последним данным, общее число погибших достигло 12 человек, включая детей, пострадали 19 человек. Из-под завалов спасли двух человек, один из них — ребенок. В связи с трагедией 26 июля на территории Запорожской области был объявлен днем траура.





По его данным, с 2022 года регион потерял 17 детей. Глава региона охарактеризовал атаку как циничную и не имеющую оправданий.