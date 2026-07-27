WP: Байден борется с метастатическим раком после ухода с поста президента

Бывший президент США Джо Байден борется с метастатической формой рака. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.





По данным издания, после ухода с поста главы государства политик значительно ограничил круг общения из-за последствий лечения, которые лишили его сил. Большую часть времени он посвящает терапии, оставшееся — семье и работе над сохранением своего политического наследия.





Диагноз — рак предстательной железы агрессивной формы с метастазами в кости — был поставлен Байдену в мае 2025 года. Поводом для обследования стали жалобы на проблемы с мочеиспусканием, в ходе которого врачи выявили небольшое образование на простате.





Осенью прошлого года сообщалось, что экс-президент завершил курс лучевой терапии в онкологическом центре Филадельфии. Тогда его представительница Келли Скалли уточнила, что завершение облучения не означает окончания всего курса лечения.