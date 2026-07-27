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Китайские поставщики понесли убытки от ударов по складам Wildberries
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Китайские поставщики понесли убытки от ударов по складам Wildberries

Но их назвали «малой частью»

Daily Storm

Китайские производители и поставщики, чьи товары хранились на складах Wildberries, понесли убытки в результате недавних атак беспилотников, однако эти потери составляют незначительную долю от общего объема поставок. Об этом заявил Daily Storm председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.


По его словам, торговое сотрудничество между Китаем и Россией остается перспективным, несмотря на временные сложности. Многие китайские поставщики продолжают отправлять продукцию в РФ контейнерными морскими перевозками, железнодорожным транспортом и другими способами. 


Атаки БПЛА, подчеркнул он, носят временный характер и затронули лишь малую часть общей цепочки поставок. Союз планирует впоследствии провести подсчет точного ущерба, понесенного поставщиками.

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#китай #wildberries #атака беспилотников