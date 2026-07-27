Число погибших при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до пяти

Число погибших в результате ночной атаки беспилотников на Ростов увеличилось до пяти. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.





При разборе завалов многоквартирного дома спасатели обнаружили тела еще трех человек — двоих взрослых и одного ребенка. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, назвав произошедшее невосполнимой утратой. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.





Ликвидация последствий продолжается, на месте работают специалисты экстренных служб и спасательные подразделения.