«На кону судьба народа»: Путин подвел итоги пятилетней работы Госдумы

Президент России Владимир Путин назвал завершающийся период работы Государственной думы VIII созыва одним из важнейших этапов в истории страны. Встреча с депутатами прошла в последний день работы палаты в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца — месте, символически связывающем современную Россию с традициями парламентаризма прошлых эпох. Глава государства подчеркнул, что прошедшие пять лет были сложными и крайне ответственными, а на кону стояла судьба российского народа. Подробнее — в материале Daily Storm.





Оценка работы уходящего созыва





Путин высоко оценил вклад всех фракций уходящего созыва, отметив, что депутаты полностью оправдали статус народных избранников, проявив преданность Родине, компетентность и твердость при разработке и принятии сложных решений. В непростых условиях, по его словам, парламентарии действовали профессионально и уверенно, а их взаимодействие с Советом Федерации, правительством и регионами было слаженным.





Законотворческая работа и взаимодействие с правительством





За пять лет приняты важнейшие законодательные акты, создающие правовую основу для будущего. С прошлого года запущены обновленные национальные проекты, законодательное сопровождение которых велось в тесной координации с правительством. Путин заявил, что такое взаимодействие вышло на новый уровень, укрепилась единая система публичной власти и повысилась ответственность перед людьми. Сформирована целостная система правовых гарантий для участников СВО, ветеранов и их семей.





Политическая система и консолидация





Президент отметил рост уровня политической культуры в России за последние годы. Ведущие политические силы демонстрируют консолидацию, которая является залогом преемственности в работе по достижению национальных целей развития. Путин подчеркнул, что политическая система и институты власти формируются на суверенных началах в соответствии с конституцией, что позволяет давать отпор любым враждебным шагам.





Награждение Вячеслава Володина





В ходе встречи Путин вручил председателю Госдумы Вячеславу Володину орден «За доблестный труд» за вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Володин поблагодарил президента за высокую оценку работы палаты, отметив, что Госдума ощутила себя единым коллективом, ответственным перед страной и гражданами. Он также напомнил, что 25 лет назад по инициативе президента был принят закон о политических партиях, заложивший основу конкурентной партийной системы.





Санкционное давление Запада





Путин затронул тему внешнего давления, напомнив, что Россия сталкивается с незаконными ограничениями давно — и до «русской весны» 2014 года, и после. Однако с 2022 года Запад, по его словам, запустил «русофобскую машину» на полную мощность. Президент заявил, что санкции ставят мировые рекорды по числу ограничений, по их бесполезности и по ущербу, который они наносят прежде всего самим инициаторам и народам европейских государств. Враги России, не имея возможности победить ее на поле боя, делают ставку на террористические методы.





Новое мироустройство и сплоченность народа





Путин указал, что в условиях острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства. На исторические вызовы многонациональный народ отвечает внутренней сплоченностью — так было всегда, и сегодня происходит именно это. Глава государства подчеркнул, что российские власти действуют в период формирования нового миропорядка, и страна готова к защите своего суверенитета.





Поддержка участников СВО





Президент особо отметил, что за Россию героически сражаются участники специальной военной операции, которых поддерживает весь народ. Он выразил уверенность, что страна добьется поставленных целей и сделает все для победы.





Напутствие депутатам перед выборами





Путин призвал депутатов использовать предвыборный период максимально продуктивно, собирая наказы людей для последующей реализации в депутатской работе. Он выразил убежденность, что парламентские партии проведут кампанию с уважением к избирателям и друг к другу.