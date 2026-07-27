Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов призвал заключенных искупать вину кровью на СВО

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал российских заключенных искупать вину кровью на СВО.





Так депутат прокомментировал недавно принятый Госдумой закон о расширении категорий осужденных, которые смогут заключать контракты с Минобороны. Перечень пополнился 11 статьями УК РФ, в их числе бандитизм, контрабанда наличных денег и наркотиков, участие в преступном сообществе. «Надо дать возможность этим людям искупить свою вину. Пусть искупают кровью!» — сказал Daily Storm Картаполов.





Он также прокомментировал серию атак ВСУ на склады Wildberries. Это, как считает депутат, направлено на рост недовольства среди простого народа.





«Если родители какого-то бойца заказали ему на WB берцы и потом ему привезли — ну, наверное, WB работает на армию России. Но это же смешно! Чего скрывать, большая часть населения, особенно с не самым высоким достатком, пользуется маркетплейсами, а не ходит в магазины. Киев пытается перекрыть этими ударами канал получения относительно недорогих продуктов, предметов обихода, одежды. Чтобы люди это ассоциировали с властью», — полагает генерал.





Но, как подчеркнул Картаполов, надежды Украины посеять хаос в обществе обречены на провал. «У них ничего не получится. Потому что мы четко понимаем, за что воюем, с кем воюем и что обязательно надо победить», — заключил он.