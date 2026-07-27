Российский саблист Граудынь принес России первую золотую медаль после снятия ограничений

Российский саблист Павел Граудынь стал победителем чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Гонконге. В финальном поединке 19-летний спортсмен одержал победу над представителем Республики Корея До Кен Доном со счетом 15:7.





Эта золотая медаль стала первой для российских фехтовальщиков на международных турнирах после восстановления права выступать с государственным флагом и под гимн. Граудынь также является бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года.





Напомним, 2 июня Международная федерация фехтования отменила все ограничения для российских и белорусских спортсменов, и чемпионат мира в Гонконге стал первым крупным стартом, где они соревнуются с национальной символикой.