Новости
 18+
St
Российский саблист Граудынь принес России первую золотую медаль после снятия ограничений
18+
Новости

Российский саблист Граудынь принес России первую золотую медаль после снятия ограничений

В финале 19-летний спортсмен победил корейца

Анна Иванова

Российский саблист Павел Граудынь стал победителем чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Гонконге. В финальном поединке 19-летний спортсмен одержал победу над представителем Республики Корея До Кен Доном со счетом 15:7.


Эта золотая медаль стала первой для российских фехтовальщиков на международных турнирах после восстановления права выступать с государственным флагом и под гимн. Граудынь также является бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года.


Напомним, 2 июня Международная федерация фехтования отменила все ограничения для российских и белорусских спортсменов, и чемпионат мира в Гонконге стал первым крупным стартом, где они соревнуются с национальной символикой.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#фехтование #спорт #рф