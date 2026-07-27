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В Кремле прокомментировали заявление Зеленского об отправке военных КНДР в зону СВО
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В Кремле прокомментировали заявление Зеленского об отправке военных КНДР в зону СВО

Песков опроверг эту информацию

Daily Storm

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Владимира Зеленского о том, что Москва якобы рассматривает возможность привлечения военнослужащих КНДР к участию в специальной военной операции. 


Представитель Кремля подчеркнул на брифинге, что не считает нужным реагировать на подобные высказывания, отметив, что украинскому лидеру не следует обсуждать планы Российской Федерации.


Президент России Владимир Путин ранее поблагодарил руководство и народ этой страны за помощь в проведении специальной военной операции.

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#спецоперация #кндр #дмитрий песков