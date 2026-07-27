Черногория вводит визы для россиян с 1 ноября

С 1 ноября 2026 года гражданам России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции для въезда в Черногорию потребуется виза. Об этом сообщили в МИД страны.





Это решение было принято правительством страны 23 июля в рамках приведения национального визового режима в полное соответствие с политикой Европейского союза. Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, данная мера стала одним из завершающих шагов на пути к окончанию переговорного процесса по интеграции.





При этом черногорский МИД уточнил, что документы на визу можно будет подавать не только в посольстве республики в Москве, но и в аккредитованных визовых центрах компании VFS Global на территории РФ.