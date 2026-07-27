Путин и Пашинян созвонились по телефону

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили проблемные вопросы двусторонних экономических отношений. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.





Пашинян обратил внимание на ограничения, введенные российской стороной на ввоз армянских товаров, и заявил, что эти меры противоречат договорно-правовой базе между двумя странами, а также нормам Евразийского экономического союза. Премьер-министр попросил российского лидера принять меры для урегулирования ситуации.





В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе разговора стороны также затронули заявление лидеров стран ЕАЭС, касающееся Армении. Путин, по словам Пескова, подчеркнул необходимость скорейшего проведения референдума по вопросам, связанным с участием Армении в объединении.





Напомним, ранее российская сторона ввела ограничения на поставки широкого перечня армянской продукции — от минеральной воды и алкоголя до овощей, фруктов и молочных изделий — в связи с выявленными нарушениями.