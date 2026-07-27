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Wildberries открыла вакансии экспертов по урегулированию жалоб и претензий продавцов
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Объявления появились на фоне обращений селлеров после ударов по складам Фото: Global Look Press / Сергей Петров
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Wildberries открыла вакансии экспертов по урегулированию жалоб и претензий продавцов

Объявления появились на фоне обращений селлеров после ударов по складам

Daily Storm
Фото: Global Look Press / Сергей Петров

Компания Wildberries опубликовала на площадке о поиске работы HeadHunter несколько вакансий с должностью эксперта по урегулированию жалоб и претензий продавцов. На это обратил внимание Daily Storm. Объявления выложены на фоне украинских ударов по логистическим комплексам маркетплейса в нескольких регионах России. Атаки начались во второй половине июля, есть погибшие и десятки пострадавших.


Среди обязанностей соискателей: «участие в обсуждении и принятии решений по случаям с потенциальной опасностью», «обработка, систематизация претензий», «участие в выработке системного подхода обработки претензий и обращений клиентов». 

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Условия в некоторых вакансиях от Wildberries отличаются — например, продолжительностью рабочего дня (восемь и девять часов). Зарплата не указана. 


После украинских ударов по складам маркетплейса предприниматели, работающие на WB, массово пожаловались в соцсетях на низкие компенсации. Формально компания не обязана покрывать убытки партнеров: в начале июля Wildberries прописала в оферте, что не несет ответственность за товары, если они были повреждены в результате атак БПЛА или другой военной техники.

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