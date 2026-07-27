Wildberries открыла вакансии экспертов по урегулированию жалоб и претензий продавцов

Компания Wildberries опубликовала на площадке о поиске работы HeadHunter несколько вакансий с должностью эксперта по урегулированию жалоб и претензий продавцов. На это обратил внимание Daily Storm. Объявления выложены на фоне украинских ударов по логистическим комплексам маркетплейса в нескольких регионах России. Атаки начались во второй половине июля, есть погибшие и десятки пострадавших.





Среди обязанностей соискателей: «участие в обсуждении и принятии решений по случаям с потенциальной опасностью», «обработка, систематизация претензий», «участие в выработке системного подхода обработки претензий и обращений клиентов».