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Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 27 тысяч человек
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Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 27 тысяч человек

Теперь она составляет 2 426 130 человек

Daily Storm
Теперь она составляет 2 426 130 человек

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новую штатную численность Вооруженных сил РФ. Он размещен на официальном портале опубликования нормативно-правовых актов.


Согласно документу, общая численность армии составит 2426 130 человек, из которых 1 535 000 — военнослужащие. Таким образом, штат увеличивается на 27 тысяч человек, причем 25 тысяч из них приходятся на военный персонал. 


Указ вступает в силу с 1 августа. Документ также определяет предельную численность центрального аппарата Министерства обороны — 13,4 тысячи единиц (без учета персонала, занятого охраной и обслуживанием зданий), в том числе 4930 федеральных гражданских служащих.

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