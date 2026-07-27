Румыния выслала российского дипломата и вызвала посла из-за инцидентов с БПЛА

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России в Бухаресте и объявило одного из сотрудников российской дипломатической миссии персоной нон грата. Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте румынского внешнеполитического ведомства в соцсети X.





В ведомстве уточнили, что посол был приглашен по поручению главы ведомства в связи с якобы имевшими место нарушениями воздушного пространства страны в период с 24 по 26 июля. Также ведомство вызвало в Бухарест посла Румынии в Российской Федерации для проведения консультаций.





В Москве заявили о необоснованности претензий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения румынской стороны голословными и пообещала надлежащий ответ на эти недружественные действия, передает РИА Новости.





Посол России в Румынии Владимир Липаев, в свою очередь, предостерег Бухарест от дальнейшей эскалации конфронтации с Москвой, обратив внимание на недопустимость поддержки киевского режима и попыток трансграничных действий румынской ПВО, что, по его словам, означало бы прямое вовлечение Румынии в боевые действия на украинской территории. Дипломат подчеркнул, что Россия никогда не направляла боевые беспилотники на объекты в Румынии, а все спекуляции на этот счет назвал абсолютно беспочвенными. Он также предупредил, что высылка российского сотрудника не останется без ответной реакции.





Ранее российская сторона неоднократно отрицала причастность к инцидентам с беспилотниками на территории западных стран.