Волонтеры храма в Строгине отправили в зону СВО более 42 тысяч вещей

За первые полгода 2026-го активисты волонтерского штаба храма Новомучеников и Исповедников Российских в районе Строгино вместе с прихожанами собрали и отправили в зону СВО, госпитали и на приграничные территории свыше 42 тысяч предметов первой необходимости. Об этом рассказал руководитель социальной службы храма Андрей Ильин.





По его словам, среди отправленных вещей — средства защиты, маскировки, аккумуляторы, стройматериалы, шины, бытовая и компьютерная техника, а также более 18 тысяч деталей, напечатанных на 3D-принтере. Это запчасти, которые помогают бойцам быстро ремонтировать грузовики и летательные аппараты.





Также было передано свыше 1,1 тысячи изделий, сшитых и связанных вручную: рубашки, полотенца, свитеры, жилеты, шапки, носки. Кроме того, в посылки вошли почти 300 изготовленных маскировочных сетей.





Депутат Госдумы Евгений Попов рассказал, что в Северо-Западном округе действуют около 20 волонтерских организаций, в том числе в Строгине — три. Он отметил, что поддержка участников СВО стала одним из направлений, вокруг которого в городе сформировалось сообщество добровольцев.





Всего в Москве работают 15 штабов проекта «Москва помогает», а к волонтерскому корпусу присоединились более 18,8 тысячи человек. Более 5,1 миллиона необходимых товаров собрали участники объединений, городские инициативные группы, некоммерческие организации и представители бизнеса.