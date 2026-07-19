«Игра престолов»: в Ставрополе магазин устроил для посетителей соревнования по питью из унитазов

В одном из магазинов сантехники в Ставрополе компания-продавец организовала конкурс под названием «Игры престолов», участники которого должны были на скорость пить безалкогольный игристый напиток из унитазов и сидеть на них. Об этом сообщает издание «Подъем».





Призовой фонд составил 100 тысяч рублей. Видео с коленопреклоненными участниками, пьющими из унитазов, вызвало возмущение в соцсетях — зрители назвали происходящее «оскотиниванием» людей.





Директор фирмы заверила, что все было гигиенично и корректно — в унитазы поставили чистые пакеты с трубочками, налили безалкогольное шампанское. Участники, по ее словам, остались довольны, а организаторы хотели создать яркое событие, даже если оно вызовет спорную реакцию.