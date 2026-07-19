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Казахстан пригрозил компенсацией после атак на танкеры КТК в Черном море
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Казахстан пригрозил компенсацией после атак на танкеры КТК в Черном море

МИД назвал удары посягательством на экономику страны

Daily Storm

Казахстан осудил атаки беспилотников на гражданские суда, задействованные в перевозке нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума, произошедшие в Черном море 17 и 19 июля. Об этом говорится в заявлении МИД республики. 


Внешнеполитическое ведомство квалифицировало их как недопустимое вмешательство в экономические интересы страны и целенаправленные действия, подрывающие мировую энергетическую стабильность и глобальные цепочки поставок. В Астане уже начата оценка понесенного ущерба, по итогам которой Казахстан оставляет за собой право использовать все легитимные международные механизмы для защиты своих интересов, включая требование возмещения убытков.


Напомним, морской терминал КТК в субботу подвергся атаке беспилотников, в результате чего загрузка нефтяных танкеров была немедленно прекращена.

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#терминалы #атака #казахстан