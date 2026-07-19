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Путин поблагодарил КНДР за помощь в СВО
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Путин поблагодарил КНДР за помощь в СВО

Он заверил, что Москва не забудет подвиги северокорейских военных

Daily Storm
Он заверил, что Москва не забудет подвиги северокорейских военных

Президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле поблагодарил руководство и народ этой страны за помощь в проведении специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. 


По его словам, глава государства подчеркнул, что подвиги корейских военных, действовавших вместе с российскими, отмечены государственными наградами и навсегда останутся в памяти страны. Он также передал «самые теплые приветы» председателю Ким Чен Ыну. В беседе также участвовали Сергей Лавров и Юрий Ушаков.


Цой Сон Хи выразила признательность за теплые слова и подтвердила стратегическую направленность Пхеньяна на всемерное развитие отношений с Россией, отметив, что это недавно подтвердил лидер КНДР. Напомним, в 2024 году страны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий взаимную помощь в случае агрессии.

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#спецоперация #кндр #владимир путин