Путин поблагодарил КНДР за помощь в СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле поблагодарил руководство и народ этой страны за помощь в проведении специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.





По его словам, глава государства подчеркнул, что подвиги корейских военных, действовавших вместе с российскими, отмечены государственными наградами и навсегда останутся в памяти страны. Он также передал «самые теплые приветы» председателю Ким Чен Ыну. В беседе также участвовали Сергей Лавров и Юрий Ушаков.





Цой Сон Хи выразила признательность за теплые слова и подтвердила стратегическую направленность Пхеньяна на всемерное развитие отношений с Россией, отметив, что это недавно подтвердил лидер КНДР. Напомним, в 2024 году страны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий взаимную помощь в случае агрессии.