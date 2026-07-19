Подросток напал с ножом на сотрудника полиции в Ленобласти

В Тосненском районе Ленинградской области подросток ранил сотрудника полиции ножом. Об этом сообщает Следственное управление СК по региону.





По его словам, он действовал по инструкциям анонима, который вышел на связь через одно из мобильных приложений. Следствие выясняет детали произошедшего и ищет лиц, которые могли склонить ребенка к противоправным действиям. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.





Полицейский получил медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Подростка оперативно задержали и поместили в спецучреждение для несовершеннолетних правонарушителей.