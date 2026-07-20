ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на Московский регион, запустив 400 дронов

Ночная атака украинских беспилотников на Москву и область в ночь на 20 июля стала одной из крупнейших за несколько лет. Это следует из подсчетов на основе данных в канале мэра столицы Сергея Собянина на платформе «Макс».





По его словам, более 400 БПЛА летели в направлении Московского региона, из них 85 уничтожены на подлете к столице. На местах работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается.





По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, пострадали два человека: один в Домодедове от возгорания частного дома, второй на трассе М-4, где дрон упал рядом с автомобилем.





Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском округе — повреждены жилые дома, частные домовладения, автомобили и коммерческие объекты.





Посол МИД РФ Родион Мирошник назвал атаку «огромной армадой», которая была «разобрана» ПВО, и пообещал «отдельную благодарность» Киеву за покушение на столицу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту ударов по гражданской инфраструктуре.