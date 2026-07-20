Трое граждан Китая пострадали при ночном массированном налете ВСУ на Подмосковье

Среди десяти человек, пострадавших в ходе ночной атаки беспилотников на столичный регион, оказались трое граждан Китая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.





Все они госпитализированы в Домодедовскую больницу с осколочными ранениями. Всего в Домодедово помощь потребовалась семерым: один мужчина с ранением голени от госпитализации отказался, еще шестеро — в стационаре.





В Одинцовском округе у 11-летней девочки зафиксирована острая стрессовая реакция, ее не госпитализировали. В Подольске ранены две женщины: 66-летней оказали помощь на месте, 38-летняя от госпитализации отказалась.





Ликвидация последствий и помощь пострадавшим продолжаются.