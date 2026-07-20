Капитана запаса ВС РФ хотели взорвать на Ставрополье

Капитана запаса Вооруженных сил России, ветерана боевых действий и участника специальной военной операции планировали взорвать на Ставрополье. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.





По данным следствия, исполнитель в составе группы приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства, чтобы подорвать автомобиль военнослужащего, участвовавшего в региональной программе «Герои Ставрополья». Его задержали сотрудники правоохранительных органов до того, как он успел совершить теракт.





Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Суд арестовал мужчину.