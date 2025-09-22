Иностранные послы поделились впечатлениями от мероприятий «Лета в Москве»

Иностранные послы восхитились культурной жизнью российской столицы и поделились своими впечатлениями о проекте «Лето в Москве». Послы из Индии, Вьетнама и Китая рассказали о самых запоминающихся мероприятиях и подчеркнули значимость культурного обмена.





Мероприятия посольства Индии





В этом году посольство Индии в Москве активно участвовало в проекте «Лето в Москве», организовав два крупных мероприятия: Международный день йоги и Фестиваль Индии «Бхарат Утсав». Оба события собрали множество участников и получили положительные отзывы от москвичей и гостей города.





В Мичуринском саду ВДНХ состоялось празднование Международного дня йоги, на которое собрались люди всех возрастов. Темой мероприятия была «Йога для единства и всеобщего здоровья», и она нашла отклик у участников. Фестиваль объединил более семи тысяч гостей и более 15 школ йоги. В программе было более 100 разнообразных мероприятий, что позволило каждому найти что-то интересное для себя.





«В партнерстве с правительством Москвы мы смогли рассказать о преимуществах йоги широкой аудитории, охватив российское, индийское и международное сообщества. Мы с нетерпением ожидаем продолжения этого сотрудничества, способствующего взаимному росту, культурному обмену и благополучию», — рассказал чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар.





Фестиваль Индии, прошедший в Москве с 5 по 13 июля на Манежной площади, стал ярким праздником индийской культуры. Он познакомил россиян с древними традициями этой страны через танцы, музыку и кулинарные изыски. Гости наслаждались аутентичной кухней, любовались национальными нарядами, пробовали аюрведические товары и фотографировались на фоне пышной растительности.





Вьетнамский фестиваль





Фестиваль культуры Вьетнама стал частью проекта «Лето в Москве» и проходил с 25 июля по 3 августа. В течение этих дней горожане и туристы могли посетить разнообразные мероприятия: мастер-классы, выступления артистов, спектакли и выставки. Особенностью фестиваля стало то, что он был приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. За время проведения фестиваля его посетили 968 тысяч человек.





«Проект мэра Москвы «Лето в Москве» — это очень масштабная городская программа, у которой, вероятно, нет аналогов в мире. Такое большое количество различных мероприятий, проходящих в Москве ежедневно, приятно поражает как зарубежных туристов, так и местных жителей. В этом году мне особенно запомнился, конечно же, проведенный совместно с правительством Москвы Фестиваль Вьетнама на Манежной площади, а также фестиваль «Усадьбы Москвы» с оперой под открытым небом», — высказался чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой.





На фестивале гости наслаждались звуками музыкальных инструментов из бамбука и тростника, наблюдали за мастер-классами по боевым искусствам, пробовали суп фо-бо, пирожки бань бао и вьетнамский кофе. Они также фотографировались в традиционных конусных шляпах нон и восхищались изящными представлениями театра кукол на воде.





Москва стала центром культурного обмена





Москва вновь стала центром культурного обмена между странами. В феврале 2025 года состоялся второй фестиваль «Китайский Новый год в Москве», который собрал около 1,5 миллиона участников. В ответ на это событие в Пекине прошел фестиваль «Московские сезоны», представивший китайским туристам культуру российской столицы.





Глава туристического офиса Китая в Москве, заместитель директора Китайского культурного центра Ван Жуй, отметил, что проект «Лето в Москве» предоставил жителям и гостям города уникальную возможность погрузиться в атмосферу праздника.





Проект «Лето в Москве» завершился 14 сентября. Его мероприятия, продолжавшиеся более трех месяцев, охватили улицы и парки столицы. На более чем 400 площадках города было организовано свыше 86 тысяч культурных, спортивных и развлекательных событий. Общее число посетителей превысило население города почти в четыре раза.