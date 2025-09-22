Фурсин рассказал, чем театры и музеи Москвы порадуют горожан в новом сезоне

В Москве стартовал новый сезон в творческих учебных заведениях и культурных учреждениях. О планах на осень-зиму и итогах прошлого сезона в интервью «Комсомольской правде» рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.





Официальное открытие театрального сезона запланировано на 1 октября, когда с каникул вернется театр «Современник». К этому времени творческие коллективы представят зрителям около 300 премьерных спектаклей. По словам Фурсина, новые правила продажи билетов положительно сказались на посещаемости: в прошлом сезоне в театрах побывало более пяти миллионов человек против 4,7 миллиона годом ранее.





Для повышения качества контента департамент продолжает программу кадрового резерва — театр «На Покровке» уже начал сезон с новым руководством из числа финалистов конкурса. Также поддерживается создание новых постановок через гранты и конкурс «Открытая сцена».





Музейный сезон открылся выставкой «Образ Москвы в русском искусстве» на ВДНХ. В планах — масштабные межмузейные проекты, включая выставку с Национальным музеем ремесел Дели в «Царицыно» и биеннале «Искусство будущего» в МАММ.





В детских школах искусств на предпрофессиональные программы подано свыше 22 тысяч заявлений. Самым популярным направлением остается фортепиано (более шести тысяч заявок). Фурсин также пояснил, что гранты мэра Москвы на обучение в творческих вузах не предусматривают обязательного трудоустройства в городских учреждениях.





После летнего ремонта зрителей ждут в обновленных залах Дома музыки и «Зарядья», а также на исторической сцене Театра Олега Табакова.