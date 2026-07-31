Италия и Франция ужесточили контроль из-за миграционного кризиса в испанском анклаве

Италия готова приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за массового наплыва нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута в Северной Африке. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.





В соцсетях она написала, что кадры из города шокируют и показывают реальную угрозу безопасности европейских границ, и Италия готова прибегнуть к чрезвычайным мерам, включая временную отмену свободного пересечения границ с Испанией.





Тем временем Франция разместила на границе с Испанией военных, самолеты и дроны. Президент Эммануэль Макрон сообщил в соцсети Х, что задействованы четыре подразделения сил быстрого реагирования, а также авиация и беспилотники. Он также связался с испанским премьером Педро Санчесом, чтобы выразить солидарность и предложить помощь.





Ранее испанские СМИ сообщали, что за последнюю неделю более 1,5 тысячи мигрантов добрались до Сеуты вплавь, а другие — пешком. По другим оценкам, речь может идти о 20 тысячах человек, но точные данные пока не уточняются. Власти Испании уже задействовали военных для обеспечения безопасности в городе.