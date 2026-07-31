Блогера Лерчек приговорили к пяти годам условно

Гагаринский суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) к пяти годам лишения свободы условно. Также суд назначил ей штраф в размере более 700 миллионов рублей.





Кроме того, ей запретили на три года продвигать свой бренд в интернете. Чекалина не признала вину в незаконных валютных операциях, связанных с продажей ее фитнес-марафонов.





Суд обязал ее не менять место жительства без уведомления, раз в месяц являться в контролирующий орган, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием, созданием или управлением сайтами, интернет-платформами и другими цифровыми ресурсами, включая сторонние, если это делается для размещения, продвижения или получения дохода.