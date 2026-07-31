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Суд в Москве заочно арестовал дочь Бориса Немцова Жанну
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Суд в Москве заочно арестовал дочь Бориса Немцова Жанну

Она проходит по делу об участии в нежелательной организации

Daily Storm
Она проходит по делу об участии в нежелательной организации

Московский суд заочно арестовал на два месяца Жанну Немцову — дочь политика Бориса Немцова. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.


Срок начнет отсчитываться с момента ее передачи российским правоохранительным органам (в случае экстрадиции или депортации) либо с момента фактического задержания на территории РФ.


Немцову обвиняют в организации деятельности структуры, признанной в России нежелательной. Она является соосновательницей и руководителем немецкого «Фонда Бориса Немцова за свободу»*, который базируется в Бонне и занимается образовательными, культурными и экспертными проектами. В 2024 году эту организацию признали нежелательной в РФ. Сейчас Немцова проживает за пределами России.


*Организация признана в России нежелательной

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#суд #арест #жанна немцова