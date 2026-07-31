Суд в Москве заочно арестовал дочь Бориса Немцова Жанну

Московский суд заочно арестовал на два месяца Жанну Немцову — дочь политика Бориса Немцова. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.





Срок начнет отсчитываться с момента ее передачи российским правоохранительным органам (в случае экстрадиции или депортации) либо с момента фактического задержания на территории РФ.





Немцову обвиняют в организации деятельности структуры, признанной в России нежелательной. Она является соосновательницей и руководителем немецкого «Фонда Бориса Немцова за свободу»*, который базируется в Бонне и занимается образовательными, культурными и экспертными проектами. В 2024 году эту организацию признали нежелательной в РФ. Сейчас Немцова проживает за пределами России.





*Организация признана в России нежелательной