Польша вызвала посла России после падения ракеты

Польша вызвала посла России в МИД страны из-за инцидента с упавшим на юго-востоке объектом. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск в соцсети X.





Ранее он уже заявлял о возможной причастности России к взрыву, но призвал не делать поспешных выводов и дождаться подтверждения, что именно за снаряд упал на территорию.





Напомним, ночью 30 июля российская армия нанесла массированные удары по предприятиям, производящим оружие для ВСУ, в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской областях и Одессе. Позже польское командование зафиксировало неопознанный объект в своем воздушном пространстве. Через шесть минут он пропал с радаров.





Также между населенными пунктами Тарнава-Колоня и Токары полицейские обнаружили воронку и разбросанные фрагменты объекта. Замминистра обороны Цезари Томчик заявил, что нарушителем воздушного пространства Польши была, по его данным, якобы российская ракета.