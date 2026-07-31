Тело россиянки нашли в чемодане в Белграде

В отдаленном районе Белграда — Падинска-Скела — обнаружено тело российской гражданки, спрятанное в чемодане. Об этом сообщил сербский портал Telegraf.





По его данным, подозрительную находку в канале заметили местные жители вечером 30 июля. Прибывшая полиция извлекла тело и направила его на экспертизу. Предположительно, погибшей является 28-летняя россиянка.





Падинска-Скела административно входит в состав сербской столицы, но находится на другом берегу Дуная, значительно удалена от центра и слабо заселена.





Ранее сообщалось, что полиция Сербии разыскивает гражданку РФ Людмилу Туркову, заявление о пропаже которой поступило в правоохранительные органы 25 июля. Позже Telegraf уточнил, что убитая является именно пропавшей Турковой. По подозрению в совершении преступления задержаны несколько человек, в том числе гражданин Турции.