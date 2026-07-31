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Трамп отказал Зеленскому в поставке 300 ракет для Patriot
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Трамп отказал Зеленскому в поставке 300 ракет для Patriot

У Пентагона осталось всего 759

Daily Storm

Президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в передаче трехсот ракет для систем Patriot. Об этом пишет The Atlantic. 


Украинский лидер рассчитывал получить эти боеприпасы для защиты энергообъектов в предстоящий зимний период. По словам украинского чиновника, без возможности наносить удары по пусковым установкам на российской территории у Киева не будет четкого плана действий на зиму. 


В прошлом году у Украины еще оставался ограниченный запас перехватчиков, но, как подсчитали в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), американские запасы этих ракет серьезно истощились из-за конфликта на Ближнем Востоке. Специалисты вашингтонского института пришли к выводу, что сейчас в распоряжении Пентагона осталось всего 759 самых современных ракет для Patriot.

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