Трамп отказал Зеленскому в поставке 300 ракет для Patriot

Президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в передаче трехсот ракет для систем Patriot. Об этом пишет The Atlantic.





Украинский лидер рассчитывал получить эти боеприпасы для защиты энергообъектов в предстоящий зимний период. По словам украинского чиновника, без возможности наносить удары по пусковым установкам на российской территории у Киева не будет четкого плана действий на зиму.





В прошлом году у Украины еще оставался ограниченный запас перехватчиков, но, как подсчитали в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), американские запасы этих ракет серьезно истощились из-за конфликта на Ближнем Востоке. Специалисты вашингтонского института пришли к выводу, что сейчас в распоряжении Пентагона осталось всего 759 самых современных ракет для Patriot.